منتخب كوت ديفوار يتعادل أمام توجو في بطولة أمم أفريقيا

متابعات-فجر:

انتهت مباراة منتخب كوت ديفوار أمام منتخب توجو، بالتعادل السلبي دون أهداف، في المباراة التي أقيمت على ملعب «أوييم»، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة، من بطولة أمم أفريقيا 2017.

وشهد اللقاء سيطرة متبادلة من لاعبي الفريقين على منطقة وسط الملعب، واستطاع لاعبو منتخب كوت ديفوار تهديد مرمى الخصم، بأكثر من كرة خطر، بينما رد لاعبو توجو بالهجمة المرتدة، ونتيجة تسرع الفريقان، فشل كل منهما في هز شباك الآخر.

وبهذه النتيجة، يتقاسم كلا المنتخبين المباراة، ويحصل كل منهما على نقطة واحدة، في المجموعة الثالثة.