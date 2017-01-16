الصحة:إغلاق المطعم المتسبب في تسمم 150 شخص بمحافظة تربة

الصحة-فجر:

أوضحت وزارة الصحة أن حالة الطوارئ الصحية الناتجة عن تسمم 150 شخص بمحافظة تربة قد إنتهت بعد أن تم التعامل مع جميع الحالات وتفعيل خطط الطوارىء لمواجهة مثل هذه الحالات.

وفـي التفاصيل فقد تلقت غرفة القيادة والســيطرة بإدارة الطوارئ في صحة الطائف عند الساعة 7:45 من صباح الإثنين وصول 36 حالة تســمم غذائي إلى مستشفى تربة العام , وقد تم على الفور تمرير البالغ للفرق الطبية الميدانية في المستشفيات

والمراكز الصحية القريبة والداعمة لمواجهة تزايد الحالات وتطبيق خطة الطوارئ حيث ارتفع عدد الحالات بشكل متسارع إلى 150 حالة منها 141 حالة وصلت إلى المستشفى وبقية الحالات إلى المراكز الصحية الحكومية المختلفة.

وبنــاء على خطة الطوارئ فقد تم اســتدعاء جميع الأطباء والممارســين الصحيين والإداريين لتقديم الرعاية الطبية اللازمة ,كما تم دعم المستشفى بـ14 فرقة طبية وسـيارتين للقيادة الميدائيــة والتحكم الميدانــي إضافة إلى 15 فـرق طبية تضم 50 عنصرا مابين أطباء وممارسين صحيين.

وقد تم تنويم 45 حالة تحت الملاحظة في مستشفى تربة و7 حالات في مستشفى الخرمــة و19 حالة في مستشفى قيا و6 حالات في مستشفى الأطفال فيما بقية الحالات مستقرة ولله الحمد.

وتابعت وزارة الصحة ممثلة بالصحة الوقائية هذه الحالات عبر مباشرة المهام المناطة بهذا الخصوص وقد تم تشكيل لجنة من عدد من الجهات الحكومية, حيث تم تحديد المطعم المتسبب وإغلاقه لاتخاذ الإجراءات النظامية بحسـب نتاتج التحقيق وإحالة العاملين في المطعم إلى المستشفى لإجراء الفحص الإكلينيكي.

الجديـــر بالذكر أن وزارة الصحة تتبــع منهجية جديدة في إدارة الحدث بما يتوافق مع المعايير العالمية. عن طريق تحديد قائد للحدث سواء كانت فاشية او إصابات متعددة وهـذا يساهم في توحيد اتخاذ القرار واحتواء الموقف بشكل سريع.