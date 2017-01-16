طيران ناس يوقع عقدًا مع إيرباص لشراء 120 طائرة

متابعات – فجر :

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي الوطني، عن توقيعه لاتفاقية مع شركة إيرباص لشراء 120 طائرة من طراز A320neo، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 32 مليار ريال سعودي. حيث تم الاتفاق علىشراء 80 طائرة تم جدولة استلامها بدايةً من عام 2018م وحتى 2026م، مع أحقية طيران ناس لشراء 40 طائرة إضافية في المستقبل، حيث أعلن عن صفقة شراء الطائرات اليوم كل من عايض الجعيد، رئيس مجلس إدارة شركة ناس القابضة، وبندر المهنا، الرئيس التنفيذي لشركة ناس القابضة.

وتعتبر هذه الصفقة ثاني أكبر صفقة شراء طائرات من طراز A320neo في الشرق الأوسط ، وخطوة استراتيجية ضخمة لطيران ناس من شأنها أن تغيّر خارطة النقل الجوي في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، كما أنّ هذه الصفقة تعطي دلالةً واضحة على القوة الاقتصادية للسوق السعودي وقطاع الطيران فيه بشكلٍ خاص، والذي يتطور وينمو في الفترة الأخيرة بصورةٍ سريعة جدًا.

وينتظر أن يكون لهذه الصفقة تأثير كبير على سوق الطيران في الخليج والشرق الأوسط، وأن يتوسع طيران ناس توسعًا هائلًا في الوصول لوجهات جديدة داخلية ودولية، لا سيما وأن طيران ناس على مشارف إكمال 10 سنوات منذ انطلاق أول رحلاته في فبراير عام 2007، حيث نقل طيران ناس طوال مسيرته أكثر من 30 مليون مسافر على متن 260,000 رحلة.

ويأتي اختيار طيران ناس لشراء طائرات A320neo لما تملكه من مواصفاتٍ حديثة واحترافية وفعالية في الأداء، حيث يعتبر هذا الطراز من أحدث ما أنتجته شركة ايرباص وأكثر منتجاتها نجاحًا، إذ يشكّل هذا الطراز الآن حوالي 60% من الحصة السوقية لطائرات شركات الطيران العالمية.

وفي تعليق لعايد الجعيد، رئيس مجلس إدارة ناس القابضة: “سعيدون بالنجاح الذي وصلنا له حتى الآن في طيران ناس، وما حققناه منذ تأسيس الشركة في أن نكون شركة طيران لها مكانتها العالية في المنطقة. وفي هذه الصفقة لشراء طائراتٍ جديدة بمواصفات تقنية عالية فإننا واثقون بإذن الله من تقديم أفضل الخدمات لضيوفنا المسافرين. كما أنّ خطوتنا القادمة في طرح طيران ناس للاكتتاب في سوق الأسهم السعودي ليكون أول شركة طيران سعودية يتم طرحها كشركة مساهمة في سوق الأسهم السعودي، ونستمر بخطواتٍ واثقة مع ضيوفنا المسافرين ليكونوا شركاء في نجاحنا وتوسعنا الذي يكبر يومًا بعد يوم”.

كما تحدّث بندر المهنا، الرئيس التنفيذي لشركة ناس القابضة، عن صفقة شراء الطائرات: ” إنّ تجربتنا الناجحة طوال السنوات الماضية مع أسطول طائرات ايرباص من طراز A320، وما قدمته لنا من توافقٍ مع أعلى معايير الأداء الاحترافي، قد ساهمت في أن تكون هذه الصفقة جزء من تحقيق رؤية طيران ناس، وأن نعمل على خططنا الاستراتيجة للوصول لطموحاتنا المستقبلية. حيث تأتي هذه الخطوة لشراء أسطول كبير من طراز A320neo لتساهم في التطور الكبير والتوسع الذي نخطط له داخل المملكة العربية السعودية وخارجها”.

وقال جون ليهي، الرئيس التنفيذي لعمليات العملاء في شركة ايرباص:” إنّ النمو الحاصل لطيران ناس وريادته للطيران الاقتصادي في المملكة العربية السعودية سيتطوّر بشكلٍ كبير مع الطائرات الجديدة من طراز A320neo، وما ستقدمه من دعم لقطاع الطيران ليتوسع مع طيران ناس ويصل إلى أبعادٍ عالمية جديدة، حيث سيحقق هذا العقد الذي وقعناه اليوم مع طيران ناس نقلةً نوعية بسبب التقنيات الجديدة للطائرات من طراز A320neoوما تقدّمه من احترافية الأداء وكفاءة صرف الوقود مع الراحة الفائقة للركاب المسافرين”.

الجدير بالذكر أن طيران ناس قد حقق نموًا كبيرًا ورقمًا قياسيًا في عدد المسافرين على متن رحلاته في عام 2016م، إذ نقل 6.3 مليون مسافر بزيادة 14% مقارنةً بعام 2015م. وستساهم الطائرات الجديدة A320neo في أن تكون رحلات طيران ناس بأعلى مستوى من الكفاءة والاحترافية والراحة الفائقة.