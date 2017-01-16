تشكيل لجنة للتحقيق في تسمم 142 شخصا بمحافظة تربة

متابعات – فجر :

وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بمتابعة حالات ١٤٢ شخصا أصيبوا بحالة تسمم في محافظة تربة نتيجة تناولهم وجبات غذائية.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان بن عرار الدوسري أن أمير المنطقة وجه الشؤون الصحية في المنطقة بتقديم أقصى درجات العناية للمصابين ، لافتا إلى أن فريقا من الشؤون الصحية برئاسة مديرها الدكتور مصطفي بلجون توجه للمستشفى العام بتربة ووقف على الحالات إنفاذا لتوجيه أمير مكة.

وأشار الدوسري إلى أن حالات ١٤١ مصابا مستقرة ولله الحمد فيما تم تحويل طفل لمستشفيات الطائف لتلقي العلاج ، مضيفا أن سمو أمير المنطقة وجه بتشكيل لجنة من الجهات الأمنية والصحة للتحقيق في ملابسات الحادث والرفع بتقرير مفصل لسموه عما حدث مع تطبيق أقصى العقوبات بحق المتسببين.