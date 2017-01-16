جوارديولا يرفع الراية البيضاء في الصراع على الدوري

متابعات – فجر :

مع الهزيمة الثقيلة لفريقه أمام إيفرتون بأربعة أهداف دون رد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، رفع الأسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الراية البيضاء وأعلن الاستسلام في معركة الصراع على لقب الدوري.

وتلقى مانشستر سيتي لطمة قوية بالهزيمة في مباراة الأمس أمام إيفرتون حيث وسعت هذه الهزيمة الفارق بين مانشستر سيتي والمتصدر تشيلسي إلى عشر نقاط.

وهذه هي الهزيمة الأكبر لغوارديولا على مدار مسيرته التدريبية حتى الآن كما أنها الرابعة لمانشستر سيتي في آخر ثماني مباريات خاضها بالدوري ليتراجع الفريق إلى المركز الخامس في جدول المسابقة.

ولدى سؤاله عن رؤيته لاتساع الفارق بشكل كبير بين فريقه والمتصدر تشيلسي، أجاب غوارديولا : “نعم ، الفارق بيننا وبين المركز لأول عشر نقاط وهو فارق كبير. ولكن الفارق مع صاحب المركز الثاني يقتصر على ثلاث نقاط. سنرى ما سيحدث”.

وكان فريق غوارديولا هو الأكثر استحواذا على الكرة في مباراة الأمس بنسبة بلغت 71% ولكن شباك الفريق اهتزت أربع مرات من ست تسديدات أطلقها لاعبو إيفرتون خلال المباراة.

وافتتح البلجيكي روميلو لوكاكو التسجيل في المباراة من المحاولة الوحيدة لإيفرتون على المرمى في الشوط الأول.

وعزز زميله كيفن ميراليس تقدم الفريق بالهدف الثاني بعد بداية الشوط الثاني مباشرة فيما أحرز توم ديفيز وأديمولا لوكمان الهدفيين الآخرين في وقت متأخر من المباراة لتكون الصفعة القوية لغوارديولا وفريقه.

وقال غوارديولا : “قدمنا أداء جيدا في الشوط الأول وصنعا عددا كافيا من الفرص لتسجيل هدف على الأقل… وما حدث بعدها أننا لم نستطع هز الشباك فيما نجح إيفرتون مجددا في تسجيل الهدف الثاني في بداية الشوط الثاني وكان هذا أمرا صعبا على القدرات الذهنية للاعبي مانشستر سيتي”.

وكان خط الدفاع هو جوهر المشكلة التي يعاني منها مانشستر سيتي منذ بداية الموسم الحالي.

واستقبلت شباك الفريق حتى الآن 26 هدفا في الدوري الإنجليزي ليكون الفريق الأكثر اهتزازا لشباكه من بين أصحاب المراكز السبعة الأولى بجدول المسابقة.

وحافظ الفريق على نظافة شباكه في أربع مباريات فقط وهو ما يقل عن نظيره لدى كل من فرق ميدلسبروه وساوثهمبتون وبورنموث وويستهام وليستر سيتي التي تتواجد في النصف الثاني من جدول الدوري.

وقال غوارديولا : “نظافة الشباك تعتمد أيضا على ما يقدمه الفريق في الناحية الهجومية… سيكون خطأ فادحا إذا ألقينا اللوم في كل شيء على شخص واحد. ولكنها المرة الأولى بالطبع التي يستقبل فيها فريقي هذا العدد الكبير من الأهداف”.

وأضاف : “لم يحدث لي هذا من قبل. ولهذا ، يجب أن أعلم السبب وراء هذا”.

ويبدو أن مهمة مانشستر سيتي للخروج من هذه المحنة لن تكون سهلة على الإطلاق حيث يستضيف الفريق في مباراته التالية فريق توتنهام صاحب المركز الثاني في جدول المسابقة.

وكان توتنهام فاز 2 / صفر في مباراة الدور الأول من المسابقة على مانشستر سيتي في أكتوبر الماضي.

وقال غوارديولا : “تحدثت إلى اللاعبين على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية لنسيان وضع الفريق في جدول المسابقة وطالبتهم بالتركيز على المباراة التالية وبذل قصارى جهدهم… والآن ، أمامنا أسبوع للتفكير في المباراة التالية وما يمكن أن نقدمه أمام توتنهام”.

وأضاف : “في هذه اللحظات العصيبة ، يجب أن نتحلى بالترابط. طالبت اللاعبين بالإيجابية لأننا نقدم أشياء رائعة على مدار الموسم. لم نحقق ما نستحقه لأسباب عديدة… سنواصل محاولاتنا ونسعى إلى التقدم للأمام”.