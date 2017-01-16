عبر ميناء ضباء.. شقيقان يحاولان تهريب 1.6 مليون حبة مخدرة في شاحنات مبرّدة

متابعات – فجر

أحبط رجال الجمارك في ميناء ضباء محاولة شقيقين لتهريب كمية من الحبوب المخدرة، بلغ عددها (1.626.866) حبة في عمليتين منفصلتين مخبأة بداخل قوالب صاج في مقدمة مقطورة الشاحنة “براد”.

أوضح ذلك مدير عام جمرك ميناء ضباء الأستاذ علي العطوي وقال: في المحاولة الأولى عند قدوم الشاحنة وإنهاء إجراءاتها الجمركية من قبل المراقب الجمركي تم إحباط محاولة تهريب كمية من الحبوب المخدرة بلغت كميتها (760.000) حبة كبتاجون مخبأة بمقدمة الشاحنة بطريقة فنية داخل الجزء المخصص لسحب المقطورة المبردة للشاحنة بعد أن تم وضعها بقوالب صاج أعدت خصيصاً للتهريب.

أما المحاولة الثانية قدمت الشاحنة إلى الجمرك بعد قدوم الأولى بفترة قصيرة وبإجراء عملية الكشف والمعاينة من قبل المرقب الجمركي عثر على كمية من الحبوب المخدرة بلغ عددها (866.866) حبة مخدرة مخبأة بنفس الطريقة السابقة بعد أن تم تعبئة الحبوب داخل قوالب صاج بشكل يتناسب مع مقاس الجزء المخصص لسحب المقطورة المبردة، مبيناً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.