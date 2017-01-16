غداً.. انطلاق ملتقى الرياديين وتجار الجملة في قطاع الاتصالات لبناء شراكات تعزز من توظيف السعوديين

الرياض – فجر

يرعى معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، ملتقى الرياديين وتجار الجملة في قطاع الاتصالات، والذي تنظمه الوزارة بمشاركة مؤسساتها الشقيقة، والجهات الشريكة في توطين القطاع، وتستضيفه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، غداً وبعد غد بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويهدف الملتقى إلى إتاحة الفرصة للرياديين والرياديات في قطاع الاتصالات للالتقاء بتجار الجملة والمستثمرين في القطاع، وبناء الشراكات معهم، والاستفادة من خبراتهم في سوق العمل بالقطاع، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة فيه، وقيادتهم نحو تكوين شراكات ناجحة في قطاع الاتصالات، مما يساهم في توفير وظائف ذات مردود مادي مناسب للشباب السعودي، وتنمية القوى العاملة الوطنية، لتكون منتجة ومستقرة، تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، المنبثق من رؤية المملكة 2030.

ويتضمن جدول أعمال الملتقى عدداً من ورش العمل والمحاضرات التثقيفية، لتعريف الرياديين والرياديات بكيفية دخول سوق العمل في قطاع الاتصالات، وبناء الشراكات التجارية مع تجار الجملة والاستمرار في السوق، والاستفادة من الخبرات المتاحة في القطاع، كما سيشهد الملتقى عرض عدد من قصص النجاح للشباب السعودي من المستثمرين في قطاع الاتصالات.

وستُطلِع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومؤسساتها الشقيقة، وشركائها في توطين القطاع، الحضور من الرياديين والرياديات على عدد من التسهيلات والممكنات المقدمة لهم من أجل توطين قطاع الاتصالات، عبر أجنحتها في الملتقى.

ويستقبل الملتقى زواره يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة التاسعة مساء، حيث خصص اليوم الأول للزوار من الرجال، وكذلك اليوم الثاني من الساعة الخامسة مساء وحتى التاسعة مساء، فيما سيكون وقت استقبال النساء خلال اليوم الثاني من الساعة الثانية ظهراً وحتى الخامسة مساء.

يشار إلى أن العمل في أنشطة بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها أصبح مقتصراً على السعوديين والسعوديات، بعد إقرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبالتعاون مع الجهات الحكومية الشريكة في القرار، باقتصار العمل في القطاع على السعوديين والسعوديات بشكل كامل منذ شهر ذي الحجة نهاية العام الماضي.