مواطنة تعرض على مقيم مليون ريال وسيارة فارهة لقتل شقيقها

متابعات – فجر

قام المدعي العام بتوجيه تهمة التحريض على القتل إلى فتاة سعودية عشرينية تورطت في محاولة قتل شقيقها وزوجته وأبناءه الخمسة عن طريق التحريض بالتخلص منهم وحرقهم بمادة الأسيد.

وتوصلت التحقيقات التي أجريت معها أنها استغلت علاقتها غير المشروعة مع مقيم إفريقي في تحريضه في قتل شقيقها وأسرته،و أنها عرضت على عشيقها الإفريقي مبلغ مليون ريال وسيارة فارهة من نوع “رولز رويس” في حالة إتمام الجريمة.

واعترف المتهم الإفريقي بالتواطؤ مع الفتاة، في محاولة القتل العمد لشقيقها بسكب ماء الأسيد الحارق على المجني عليه وعائلته مما تسبب في إصابة بعضهم بالعمى وحروق خطيرة.

واوضح الجاني أنه تعرف على شقيقة المجني عليه عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه نشأ بينهما علاقة محرمة، الأمر الذي استغلته الفتاة لإغراء الجاني بالتخلص من شقيقها، بحجة أنه يضربها ويضرب والدتها.

وروى المجني عليه تفاصيل محاولة قتله في التحقيقات، قائلًا: “خرجت بصحبة عائلتي من منزلي بحي النسيم في جدة، واستوقفني شخص يخفي وجهه، بعدها توجه إلى السيارة وهو يحمل علبة، ثم سار نحوي ورش مادة حارقة عليّ وعلى أسرتي”.

واوضحت الفتاة أمام جهة التحقيقات إنها اتفقت مع عشيقها على التخلص من شقيقها، نظير مبلغ مالي يقدر بـ20 ألف ريال، وطلبت منه تصفية أخيها بالرصاص، لكنه رفض هذه الخطة.

وقالت أن الجاني الإفريقي طلب مبلغ 40 ألف ريال لقتل شقيقها، فرفضت الفتاة ذلك وقدمت له عرضا بقيمة 20 ألف فقط، وأنها باعت ذهبها من أجل دفع المبلغ ، بحسب الوطن.