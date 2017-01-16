«الصحة» توضح حقيقة تأجيل موعد تفرّغ خريجي الدبلومات

متابعات – فجر

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مشعل الربيعان،ان الوزارة تتمسك بشرط تفرّغ خريجي الدبلومات الصحية الموظفين للاستفادة من برامج إعدادهم التي أعلنتها الوزارة بترشيح 7001 منهم

واوضح ” الربيعان ” أنه لا استثناء أو تأجيل لموعد برنامج الأعداد ، حيث يأتي تمسّك الوزارة بعد أن تسبب وجود موظفين في القطاع الصحي الخاص ضمن الـ7001 المعلن عنهم في استقالات جماعية لهؤلاء، خوفا من فقدان فرصتهم في البرنامج الذي يستمر عاماً وينتهي بالتوظيف في القطاع الصحي الحكومي.

كما يمنح البرنامج رواتب أفضل من رواتب القطاع الصحي الخاص بفارق يصل إلى 3 أو 4 ألف ريال، مما يُشكّل دافعا قويا لخريجي الدبلومات للعمل في المنشآت الصحية الحكومية ، بحسب مكة .

يذكر ان مستشفيات خاصة قد حاولت أن تجعل الوزارة تتراجع عن الموعد المحدد لبدء البرنامج لتتاح لموظفيها المستقيلين فرصة الوفاء بشروطهم التعاقدية التي تنص على بقائهم فترة إخطار لا تقل عن 3 أشهر.