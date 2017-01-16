جامعة نورة” تتيح رياضة الدراجات لطالباتها مقابل 100 ريال شهريا

متابعات -فجر

اعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس (الأحد)،عن تدشين مشروعاً جديداً لممارسة طالباتها رياضة الدراجات الهوائية مقابل دفعهن مقابلاً رمزياً بشكل شهري.

واوضحت مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل أن المشروع الجديد ستستفيد منه 8 آلاف طالبة من المشتركات بالأندية الرياضية في الجامعة، وتدفع كل منهن 100 ريال أجراً رمزياً عن كل شهر.

وقالت العميل خلال مؤتمر صحفي أثناء إعلان جائزة الأميرة نورة للتميز، أن الجامعة ستراعي خلال قيادة الفتيات للدراجات القيم الدينية في الملبس والمحافظة على سلامة الطالبات أيضاً، لافتةً إلى أن اتفاق الجامعة مع الهيئة العامة للرياضة في شهر نوفمبر الماضي لم يتطرق لمشاركة الطالبات في الألعاب الأوليمبية.