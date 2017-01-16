والدة الطفلة المعنفة تكشف عن حالة ابنتها الصحية وتوضح خطتها المقبلة

متابعات -فجر

تعتزم والدة الطفلة المُعنّفة “دارين”، في الأيام المقبلة البدء في إثبات عقد زواجها ونسب ابنتها من خلال استكمال الدعوى القضائية المرفوعة من جانبها ضد زوجها.

وقالت والدة دارين أنها تلقت نصائح بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام بشأن تفاصيل القضية لتجنب التأثير سلباً على مجرياتها.

وكشفت ناريمان سعيد بعضاَ من جوانب حياتها والظروف الصعبة التي عايشتها، لافتةً إلى أنها ولدت في مدينة حماة، قبل أن تعود بها والدتها إلى المدينة المنورة لتقضي بها باقي سنوات حياتها مع أشقائها الأربعة.

وقالت ناريمان أنها لم تستكمل دراستها عقب حصولها على الابتدائية والمتوسطة والثانوية؛بسبب الظروف المادية للعائلة حيث حاولت التغلب على تلك الظروف من خلال العمل بأحد الصالونات النسائية، لكن الأمر لم يستمر كثيراً؛ بسبب ظروف خاصة لديها.

وأشارت إلى أن طفلتها دارين تمر بوعكة صحية؛ بسبب تغير الجو والظروف التي مرت بها مؤخراً، مستبعدةً تعرضها لكسور أو إصابات بسبب تعنيف والدها.