نصائح وإرشادات طبية لتقوية عضلة القلب

متابعات-فجر :

عضلة القلب من أهم عضلات الجسم بصفة عامة ، فهي المسؤولة عن تنقية الدم ، وضخه إلى كافة أنحاء الجسم ، كما أنها تحافظ على الانسان ، وتحافظ على بقائه على قيد الحياة ، فتوقف القلب يعني توقف الحياة والوفاة بالنسبة للانسان ، ولا عجب حين نتحدث عن عضلة القلب أن نذكر الله ونثني عليه ، فهذه العضلة الأهم في الجسم، جعلها الله في منتصف الجسم ، وحماها من جميع الجهات ، وجعل الوصول إليها صعب جدا ، وأي أذى يلحق بها لا بد أن يكون عميقاً للغاية ليصيبها ، وفي التصور العالمي ، فإن عضلة القلب من العضلات اللاإراداية ، وكان السبب في ذلك أن الله جعلها تعمل بشكل لا إرادي ، حتى تبقى تعمل أثناء الغفلة وأثناء النوم ، ويقال أن القلب هو عين الانسان التي لا يرى بها ، فقط تبصره إلى الأمور التي يجب أن يقوم بفعلها ، حتى تصبح حياته ذات معنى ، كما أن القلب منبع الحب والحياة ، ومنبع الحنان ، وقد قام رواد الحب برسم القلب على سطورهم في تقدير منهم له ، لأن القلب هو المكان الذي ينبض ويغرق بالحب على الدوام ، وجاءت الكثير من التساؤلات عن مكان القلب بصفة عامة ، فهو لا يقع في الجهة اليسرى كما يعتقد الجميع ، ولكنه يقع في المنطقة الفاصلة بين الجهتين ، ولكنه يميل باتجاه اليسار فقط ، ومن المعروف أنه يدق مقدار السبعين نبضة خلال الدقيقة الواحدة فقط ، وهذا عندما لا يواجه القلب أي مشكلة تذكر . لتقوية عضلة القلب : وهناك العديد من الممارسات التي يمكن من خلالها أن نقوي عضلة القلب ، فهي تفيد جداً من ناحية البقاء بصحة جيدة ، وكأي عضو في جسم الانسان ، فإنه بحاجة للتغذية ليبقى متماسكا ، وقويا طوال فترة الحياة على هذه الأرض . ومن أهم هذه الممارسات ما يلي :

أولاً :مارس التمارين الرياضية التي تعمل على تقوية العضلات في الجسم بصفة عامة ، وتحريك الدورة الدموية في الجسم ، وتعمل على احماء الجسم ، وتخلصه من كافة المشكلات التي قد تصيبه من وقت لآخر ، ولا بأس بأي نوع من التمارين فالمشي مفيد للغاية ، كما أن الجري والجمباز وغيرها يعمل على تقوية القلب ، مما يسرع في نبضات القلب التي تدخل الأكسجين إلى الجسم ، وتحميه من أي مرض قد يصيبه .

ثانياً :تناول بعض الأطعمة كالخضروات والفواكه تساعدك في الحصول على النتائج المساعدة في حصولك على ما تريد ، وتخفف من حدة التوتر والقلق ، وتضاعف من قدرات عضلة القلب بصفة عامة .