“الجهات الأمنية”: قاتل أخيه يسلم نفسه لشرطة القطيف

متابعات-فجر :

صرحت شرطة المنطقة الشرقية، أن قاتل شقيقه سلم نفسه للشرطة بعد توجيه الاتهام له بقتل أخيه إثر خلاف شخصي بينما ما سبب إطلاق النار عليه، وبدأت الشرطة في التحقيق معه

وأوضح العقيد زياد الرقيطي المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية:” أن تم التواصل مع القاتل من قبل المختصين بشرطة القطيف وإقناعه بتسليم نفسه وجرى إيقافه تمهيدا لإحالته وملف القضية لهيئة التحقيق والإدعاء العام”.

وأحدثت القضية ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي التي حدثت يوم الأربعاء الماضي ، إذ وصفها مغردون بالبشعة. وتشير تفاصيل القضية إلى وفاة عشريني بطلق ناري على يد شقيقه، ونقل المصاب إلى مستشفى خاص، فيما هرب مطلق النار، ولا يزال جثمان المجني عليه لدى الطب الشرعي، تمهيدا لإنهاء إجراءات تسليمه لذويه ومواراته الثرى في مسقط رأسه بمقبرة القطيف.‎