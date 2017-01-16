“فجر” أعلنتها والأهلي أكدها … سعد عبدالأمير أهلاوي

فيصل الخليل – الرياض – فجر:

اعلن نادي الأهلي قبل قليل عن تعاقده مع نجم نادي القادسية سعد عبد الأمير وتم التوقيع اليوم في مقر النادي في جدة وقد سبق لصحيفة “فجر ” ان إنفردت بخبر تعاقد الأهلي مع سعد عبد الأمير.