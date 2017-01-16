“إشبيلية” يلحق الهزيمة الأولى ب”ريال مدريد” هذا الموسم

متابعات-فجر :

تلقى فريق ريال مدريد الهزيمة الأولى بمسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم بعدما حول إشبيلية تأخره بهدف لفوز بهدفين مساء امس الأحد، على ملعب “رامون سانشيز بيزخوان” في الجولة الثامنة عشر لليجا.

تقدم ريال مدريد بركلة جزاء سجلها كريستيانو رونالدو في الدقيقة 67 ولكن إشبيلية قلب الطاولة وسجل هدف التعادل بنيران صديقة بعدما هز سيرجيو راموس مرمى الريال في الدقيقة 85، قبل أن يسجل يوفيتيتش الهدف القاتل والذي منح إشبيلية الفوز في الدقيقة 90+2.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 40 نقطة في صدارة الترتيب وله مباراة مؤجلة وارتفع رصيد إشبيلية إلى 39 نقطة في المركز الثاني.