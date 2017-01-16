الهلال يوافق على إعارة الشمراني للعين الاماراتي

مازن الشهري – الرياض – فجر:

رسمياً وافقت إدارة نادي الهلال على العرض المقدم من نادي العين الاماراتي لانتقال اللاعب ناصر الشمراني بنظام الإعارة لمدة ستة أشهر وتبقى فقط الاتفاق بين اللاعب و ادارة نادي العين على الأمور المالية .