الهلال يوافق على إعارة الشمراني للعين الاماراتي

مازن الشهري – الرياض – فجر:
رسمياً وافقت إدارة نادي الهلال على العرض المقدم من نادي العين الاماراتي لانتقال اللاعب ناصر الشمراني بنظام الإعارة لمدة ستة أشهر وتبقى فقط الاتفاق بين اللاعب و ادارة نادي العين على الأمور المالية .
مازن الشهري – الرياض – فجر:
رسمياً وافقت إدارة نادي الهلال على العرض المقدم من نادي العين الاماراتي لانتقال اللاعب ناصر الشمراني بنظام الإعارة لمدة ستة أشهر وتبقى فقط الاتفاق بين اللاعب و ادارة نادي العين على الأمور المالية .
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