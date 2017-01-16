مختبر مستشفى “الأمير محمد بن عبدالعزيز” يحصل على شهادة الاعتماد الأمريكي CAP

متابعات-فجر :

حصل مختبر مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض، على شهادة الاعتماد الأمريكي من الكلية الأمريكية لعلوم الأمراضCAP ،مسجلاً اسمه، حيث يعد أول مختبر يظفر بالاعتماد في منطقة الرياض من بين المستشفيات والمختبرات التابعة لوزارة الصحة.

حيث أوضح استشاري أمراض الدم مدير المختبرات وبنوك الدم في مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز الدكتور كامل بن محمد الدوسري: إن سعادتنا لا توصف بحصول المختبر على هذا الاعتماد، الذي يتماشى مع رؤية المملكة 2030، تحقيقاً للأهداف المرسومة من وزير الصحة في تقديم الخدمات المخبرية طبقاً لأعلى معايير الجودة العالمية.

كما أوضح المدير التنفيذي لمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، الدكتور طلال التويجري، أن حصول المختبر على اعتماد الكلية الأمريكية لعلوم الأمراض، يُعد بمثابة عهد والتزام منا بتوفير أعلى معايير الخدمات المخبرية لكافة المرضى وهذا الإنجاز هو ثمرة جهود العمل بروح الفريق الواحد.