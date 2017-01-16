بالصور.. “الجهات الأمنية” ضبط مصنع خمور يديره نساء ب”جازان “

متابعات-فجر :

القت شرطة منطقة جازان، القبض على 7 نساء ورجل، جميعهم من الجنسية الأفريقية، لاتهامهم بإدارة مصنع متكامل للخمور بقرية الكربوس .

حيث عثر بداخله على أدوات التصنيع و345 كيسا و6 براميل سعة 1000 لتر مليئة بمادة العرق المسكر.

وتم التحفظ على المتهمين وإحالتهم لجهة الاختصاص وما زالت التحريات مستمرة.

من جهته، قدم نائب مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن سعيد القحطاني شكره الجزيل للفرقه القائمة بالعمل، حاثا على بذل المزيد من الجهد، وبين أن هذا العمل يضاف إلى إنجازات رجال الأمن الذين حققوا النجاح ما بين حين وآخر من أجل تحقيق الأمن والأمان في وطننا الغالي.