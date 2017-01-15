ملك إسبانيا “فيليب السادس” يزور قصر المربع التاريخي

واس-فجر :

زار جلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا , مساء اليوم قصر المربع التاريخي بالرياض .

وكان في استقبال جلالته والوفد المرافق له صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الرئيس العام لهيئة السياحة والتراث الوطني , ومعالي المستشار في الديوان الملكي الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان .

وشاهد الملك فيليب السادس لدى وصوله العرضة السعودية وشارك فيها .

بعد ذلك قام ملك مملكة إسبانيا بجولة داخل قصر المربع اطلع خلالها على تاريخ الدولة السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله – والنهضة الشاملة في عهده والنظم الإدارية والأمنية ومراحل اكتشاف النفط .

إثر ذلك تناول جلالته طعام العشاء .

وفي ختام الزيارة تسلم جلالته هدية تذكارية من سمو أمير منطقة الرياض عبارة عن مجسم لقصر المربع التاريخي , كما تسلم هدية مماثلة من سمو الرئيس العام لهيئة السياحة والتراث الوطني , عبارة عن كتب عن تاريخ المملكة .

رافق فخامته خلال الزيارة معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي – الوزير المرافق – .