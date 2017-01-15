” كلب ضال” ينهش وجه طفل ويصيبه إصابات بالغة ب “القريات”

متابعات-فجر :

تعرض طفل، مساء اليوم الأحد، إلى هجوم من كلب ضال في محافظة القريات، أثناء سيره برفقه والدته بالقرب من منزلهم حيث أصيب بإصابات بالغةو تم نقله إلى مستشفى القريات العام ،

وأوضح أهالي الحي أنهم يعانون من الكلاب الضالة التي تتخذ من سكراب وحجز البلدية مأوى لها ، حيث سبق وأن تم إبلاغ البلدية منذ أكثر من سنتين بخطورة الكلاب والحشرات التي تعيش في السكراب مطالبين بنقله لمكان بعيد عن مساكنهم ، وأوضح ذوي الطفل أنه تم ابلاغ رئيس البلدية بالحادثة اليوم الأحد مجددين مطالبهم بنقل السكراب لمكان آخر بعيد عن السكان . ⁠⁠⁠⁠