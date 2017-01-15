“القوات العراقية” تسيطر على حي الكفاءات شمالي الموصل

متابعات-فجر :

صرح قائد عمليات “قادمون يا نينوى”، الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، مساء اليوم الأحد، بأن القوات العراقية تمكنت اليوم، من تحرير حيي الكفاءات والأندلس في الجانب الأيسر، مع

استمرار العمليات العسكرية بدعم وإسناد من طيران التحالف الدولي في محاور القتال ضد داعش في الموصل (400 كم شمالي بغداد). وقال قائد العمليات في بيان عسكري وزع مساء اليوم الأحد، إن “قطعات المحور الشمالي المتمثلة في الجيش باشرت بالتقدم وتمكنت من تحرير حي الكفاءات الثانية، فيما تمكنت قوات مكافحة الإرهاب من تحرير حي الأندلس، في حين استمرت قوات أخرى في تفتيش وتطهير المناطق المحررة في المحور الجنوبي”.وأضاف أن “القوات العراقية تمكنت اليوم من قتل أكثر من 3 من عناصر من داعش، وتفجير عدد من العجلات المفخخة والاستيلاء على عدد من الأسلحة والعتاد وتدمير مركز للقيادة والسيطرة للطائرات المسيرة”.