الفروسية السعودية تضرب موعداً جديدا مع كأس العالم

متابعات – فجر :

ضرب الفرسان السعوديون خالد العيد ورمزي الدهامي وخالد المبطي موعدا مع بطولة العالم للفروسية عقب مشاركتهم في شوط الجائزة الكبرى لبطولة الشراع في ابوظبي أحد الاشواط التأهيلية للبطولة العالمية في ولاية كارولينا الشمالية بامريكا عام 2018 إذ حقق الفارس المبطي المركز الثاني فيما أنهى العيد والدهامي الجولة من دون أخطاء .

ورفع رئيس الاتحادين العربي والسعودي الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله التهنئة بهذه المناسبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله والى ولي العهد وولي ولي العهد وقال: “هذا الانجاز جاء بفضل الله ثم بفضل دعمهم المتواصل للرياضة الفروسية”.

وقدم التهنئة لرئيس الهئية العامة للرياضة رئيس اللجنة الاولمبية العربية السعودية الأمير عبدالله بن مساعد وقال: “متابعته واهتمامه لهما الدور في وصول فرسان المملكة الى هذا المستوى واشكر خالد العيد ورمزي الدهامي وخالد المبطي على المستوى المتميز الذي ظهروا به خلال المنافسات، وهذا ليس بمستغرب على الفرسان السعوديين الذين لهم باع طويل في المحافل الدولية”.

فيما عبر العيد والدهامي والمبطي عن اعتزازهم بالانجاز الجديد الذي تحقق للفروسية السعودية وتأهلهم الى بطولة العالم وقالوا: “كلنا حرص على تقديم كل مافي وسعنا للظهور بالمستوى المشرف في بطولة العالم والمنافسة على اللقب ومواصلة الانجازات للوطن في المنافسات الدولية”.