فيسبوك بصدد قراءة أفكار مستخدميه

متابعات – فجر :

نشرت شركة “فيسبوك” على الإنترنت إعلاناً بوجود وظائف شاغرة لديها، وضمنها وظيفة مهندس التفاعل بين الدماغ وجهاز الكمبيوتر، وتصوير محتويات الدماغ.

وشهدت شركة “فيسبوك” العام الماضي استحداث فرع جديد لها، وهو فرع “Building 8” من شأنه إعداد تكنولوجيات لقراءة أفكار الإنسان.

واشترطت “فيسبوك” أن يعمل في هذا الفرع مهندسون وعلماء بتخصصات معينة، وضمنها مهندس التفاعل بين الدماغ وجهاز الكمبيوتر، والعالم بدرجة الدكتوراه في مجال بيولوجيا الأعصاب، ومهندس تكنولوجيات تصوير الأعصاب.

وجاء في لائحة الوظائف التابعة لفرع “Building 8” أن عمله يرمي إلى ابتكار منتوجات تكنولوجية جديدة من شأنها توحيد حضارات العالم بأسره.

ورفض ممثلو الشركة التعليق على لائحة الوظائف المذكورة. لكن وسائل الإعلام أعادت إلى الأذهان ما قاله عام 2015 مؤسس شركة “فيسبوك” مارك زوكربيرغ: “سنستطيع يوماً تبادل الأفكار مباشرة باستخدام تكنولوجيات”.

يذكر أن شركة “فيسبوك” كانت قد استحدثت العام الماضي مختبراً إنتاجياً بعنوان “Area 404” من شأنه تصنيع نماذج للابتكارات التقنية الواعدة. وقال ممثل الشركة ليندسي آموس في حديث أدلى به لوكالة “تاس” الروسية إن استحداث المختبر سيسمح بإعداد نماذج للأجهزة الواعدة ستستخدم في فرع “Building 8” ضمناً.