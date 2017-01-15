“سبيماكو الدوائية” تبيع سبعة ملايين سهم في “ينساب”

متابعات – فجر :

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية “سبيماكو الدوائية”، عن بيع 7 ملايين سهم من أسهمها المملوكة لها في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات “ينساب” المصنفة كاستثمار في أوراق مالية متاحة للبيع، بقيمة 340.6 مليون ريال، وبمتوسط سعر 48.65 ريال للسهم.

وأوضحت الشركة في بيانٍ لها على “تداول”، أنها حققت من عملية البيع هذه أرباحا رأسمالية قدرها 270.6 مليون ريال، مبينة أن البيع تم خلال فترات متفرقة بدأت بتاريخ 26 أكتوبر 2016 إلى تاريخ اليوم 15 يناير 2017.

وأشارت إلى أن الأثر المالي سوف ينعكس على النتائج المالية للربع الرابع من العام 2016، بقيمة 247.8 مليون ريال كأرباح رأسمالية وكذلك على النتائج المالية للربع الاول من العام 2017، بقيمة 22.8 مليون ريال كأرباح رأسمالية.

وذكرت أنه سيتم استخدام المتحصلات من عملية البيع في تمويل المشاريع القائمة والمستقبلية للشركة.

وأضافت أنه تماشياً مع خطتها الاستراتيجية بالتركيز على الاستثمار في قطاع التصنيع الدوائي والرعاية الصحية سوف تستمر “سبيماكو الدوائية” بمراجعة استثماراتها الحالية في الأوراق المالية المتاحة للبيع ومدى الحاجة لبيع المزيد منها مستقبلا.