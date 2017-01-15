زيادة عقود العمالة الفلبينية المنزلية واعتماد مكاتب استقدام جديدة

متابعات – فجر

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين د. عبدالله البصيري وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيليو وهانس كاكدك رئيس شؤون رعايا العمالة الفلبينية في الخارج وذلك بمكتبة بالسفارة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن الجهود التي تبذلها السفارة حيال تسهيل إجراءات وصول العمالة المنزلية إلى المملكة وسرعة اعتماد مكاتب الاستقدام الجديدة في المملكة، وزيادة العقود التي يتم مصادقتها من السفارة الفلبينية بالرياض والقنصلية بجدة، إضافة إلى بعض الملاحظات التي أبدتها السفارة، وقد وعد معاليه بحل جميع المعوقات قريباً.