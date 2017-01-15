صحة بيشة :اكثر من ٢٨ الف تم تطعيمهم بلقاح الانفلونزا الموسمية

متابعات -فجر

انهت المراكز الصحية التابعة لصحة بيشة حملة تطعيم بلقاح الانفلونزا الموسمية 2016 / 2017 م حيث كانت بدأت اعمالها في شهر اكتوبر من العام 2016م .

وفي بداية الحملة كان المستهدف بالتطعيم ( 26641 ) وهذا الرقم يمثل جميع الفئات العمرية ذكور واناث ،وبلغ عدد المطعمين من العاملين الصحيين ( 3048) ،ومن فئة الامراض المزمنة المختلفة تم تطعيم ( 10486 ) ، فيما تم تطعيم ( 3294) من كبار السن .

وبلغ عدد النساء الحوامل ممن تم تطعيمهن ( 1494) . كما تم تطعيم ( 4439) شخصا بناءا علي رغبتهم ( من غير الفئات المستهدفة )

الجدير بالذكر ان كمية اللقاحات التي استلمتها صحة بيشة تم توزيعها علي المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للصحة في بيشة .