إطلاق أسماء الشهداء والبطل عواجي على قاعات الاختبارات بمدارس عسير

متابعات -فجر

اعلنت عدد من المدارس في عسير اطلاق أسماء شهداء الحد الجنوبي والبطل جبران عواجي على قاعات الاختبارات، تكريماً وتخليداً لذكرهم ووضعت المدارس صور الشهداء على ملصقات اللجان.

واوضح مدير تعليم محافظة محايل عسير، منصور آل شريم إن الهدف من تسمية قاعات الاختبارات بأسماء الشهداء يأتي وفاء للشهداء الذين سيخلدون في التاريخ إضافة إلى ربط الطلاب بتضحيات هؤلاء الأبطال ليستشعروا بذلك حجم البذل والعطاء الذي يقدمه هؤلاء الأبطال للدين والدفاع عن الوطن.

يذكر أن أكثر من 40000 طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة و الثانوية بمحايل عسير قد انتظموا صباح اليوم الأحد لأداء الاختبارات في مدارس المحافظة والمكاتب التابعة لها.