الصقور” مديرًا للشؤون الفنية بالكلية التقنية بنجران

متابعات -فجر

صدر قرار عميد الكلية التقنية بنجران الأستاذ محمد بن علي زبعان الصقري ، بتكليف المهندس علي بن هادي الصقور مديرًا للشؤون الفنية .

من جهته أعرب “الصقور” عن شكره وامتنانه لعميد الكلية على ثقته المقدّرة التي ستكون دافعًا قويًا لمضاعفة الجهود العملية في خدمة الوطن ، متمنياً أن يكون عند حسن ظنّه به ، مؤكداً أنه سوف يبذل قصارى جهده للتطوير لأعلى المستويات .

ويشار إلى أن “الصقور” كان يشغل العديد من المناصب منها مديراً للشؤون المالية والإدارية بالمعهد الصناعي بمحافظة العلا ومن ثم مديراً لوحدة التطوير الإداري بمجلس التدريب التقني والمهني بالرياض وآخرها مديراً لوحدة المتابعة بكلية التقنية بنجران .