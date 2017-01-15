مجهولون يحطمون زجاج سيارة مدير المعهد الصناعي بالأفلاج ويهددونه بالقتل

متابعات -فجر

قام مجهولين بتهشيم زجاج سيارة مدير المعهد الصناعي الثانوي في محافظة الأفلاج بمنطقة الرياض ، وتركهم رسالة هددوه فيها بالقتل.

وأكدت مصادر ان الجهات الأمنية تلقت بلاغاً من المهندس أحمد الفضل، مدير المعهد الثانوي الصناعي، بتعرض سيارته لاعتداء من قِبل مجهولين؛ حطموا الزجاج الأمامي والخلفي ونوافذ الأبواب بسيخ حديد أثناء توقفها أمام منزله، وتركوا رسالة هددوه فيها بأن المرة المقبلة ستكون في رأسه.

واوضحت المصادر أن البحث لا يزال جارياً عن الجناة، فيما اطمأن محافظ الأفلاج زيد آل حسين على المهندس أحمد الفضل، مؤكداً أن الحادثة محل اهتمام ولن تؤثر على عطائه الذي تميز بالجد والحرص على تقديم ما يخدم العملية التعليمية