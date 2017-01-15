متابعات-فجر :

تعريف إكليل الجبل الروزماري أو إكليل الجبل هي عشبة ذات رائحة فوّاحة لها العديد من الاستعمالات فلا يتوّقف استخدامها على المطبخ فحسب، بل إنّها تدخل في الكثير من تفاصيل حياتنا اليومية وتحلّ مشاكلاً كثيرة، إذ إنّها جعلت من المركبات الكيميائية مساحيقاً عاجزة وعديمة الفائدة مقارنة بفوائدها الكبيرة والخدمات الجليلة التي تقدّمها إلينا، فلهذا النبتة مفعول سحري، ويعود فضل فوائد إكليل الجبل لاحتوائها على أحماض الروزماتيك، والكافييك، الذين وباتحادهما يفرزان مضادات للأكسدة، الذي يعمل بدوره على تقديم المساعدة للجسم للتخلص من السموم المتراكمة. فوائد زيت إكليل الجبل للشعر إنّ زيت إكليل الجبل له سمعة طيبة بين الأعشاب والمستحضرات الطبية التي تساعد الشعر على النمو، وتلك السمعة لم تأتي في يوم وليلة بل إنه استخدم لقرون عدة وفي حضارات مختلفة، حيث إنّه بات من المعروف أنّ زيت إكليل الجبل قادر على تحفيز نمو الشعر ومنع تساقطه بفاعلية كبيرة، ويساعدنا على الهروب من فوبيا الصلع. يعمل زيت إكليل الجبل على علاج قشرة الرأس، ويمنح الشعر عطراً فوّاحاً ذو رائحة زكية، كما يستخدم كمادة مرطبة وكبديل للبلسم، ويمنح الشعر لمعاناً وخاصة الشعر الأسود، بالإضافة إلى قدرته على منع تساقط الشعر الذي ينتج عن الضغط العصبي. يساعد زيت اكليل الجبل على تغطية الشعر الرمادي ، بالإضافة إلى تعزيز عملية صبغ الشعر ،و يساعد في تحويل الشعر الرمادي إلى الأسود مع الاستخدام المتكرر. يُعتبر زيت إكليل الجبل العلاج الأفضل لعلاج فروة الرأس الجافة ومشكلة قشرة الرأس ،فيقوم بتطهير وإزالة السموم إلى جانب صفات إلاحياء لها ،وإنّ الاستخدام المنتظم لزيت اكليل الجبل يجعل الشعر يحصل على التغذية المطلوبة من خلال ترطيب فروة الرأس بشكل فعال و إزالة القشرة بنجاح . يحتوي زيت اكليل الجبل على حمض الكافييك و حمض الروزمارينيك حيث يضيف إليه خصائص مطهرة للبكتيريا و الميكروبات مما يساعد على تنظيف فروة الرأس و تطهيرها من الجراثيم. مناسب لجميع أنواع فروة الرأس وبالأخص الدهنية لأنه يقوم بتنظيفها من جميع الأوساخ و الشوائب دون أن يتسبب في جفافها. طرق استخدام زيت إكليل الجبل يمكن إضافة زيت إكليل الجبل إلى الشامبو ومكيفات الشعر بحيث يُفرك في فروة الرأس مع تدليك لطيف لتجديد الشعر ثلاث مرات أسبوعياً ولمدّة عشرين دقيقة يساعد في تنشيط الدورة الدمويةو تغذية الشعر من الجذور لتقويته و لنمو شعر جديد على أساس منتظم لتحفيز نمو الشعر. يمكن تحسين وزيادة كفاءة زيت إكليل الجبل بإضافة مجموعة من الأعشاب الأخرى والتي تعمل معاً لتعطي نتائجاً سريعة وأكثر فعالية مثل (الأَلْوَة فيرا، وذيل الحصان، والميرمية والحلبة). كيف يحفز زيت اكليل الجبل نمو الشعر يحفز زيت إكليل الجبل الانقسام الخلوي ، ويوسع الأوعية الدموية كما يقوم بتحفيز بصيلات الشعر على إنتاج نمو الشعر الجديد . مخاطر زيت إكليل الجبل عدم استخدام زيت إكليل في مناطق الجروح أو بالقرب من منطقة العينين. يعتبر زيت إكليل الجبل من المواد السامة لذلك لا يمكن استخدامه عن طريق الفم. ينصح بعدم استخدام زيت إكليل الجبل في حالات الحمل ومرضى الصرع وضغط الدم. دراسات وابحاث في إحدى الدراسات التي قام بها أحد المختبرات الأمريكية التي تحدثت عن العوامل الأساسية التي تجعل من الشعر أكثر عرضة للتساقط، وعلاج تلك الحالات حيث قامت بوصفته بالعلاج الشمولي الذي يحفّز الشعر على النمو مجدداً ونصحت به المرضى الذين يقومون بعلاج مشاكل الشعر وفروة الرأس بزيوت أخرى مثل زيت الجوجوبا وزيت الزعتر وزيت خشب الأرز والخزامى وزيت بذور العنب، و استخدامه كحل أكثر نجاحاً والأفضل بين جميع العلاجات.