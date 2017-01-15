“الدفاع المدني “السيطرة على حريق اندلع في شقة سكنية وإنقاذ طفل رضيع ب” المدينة المنورة “

متابعات-فجر :

تمكنت فرق الدفاع المدني في المدنية المنورة، أمس السبت، من إنقاذ طفل رضيع في الشهر الأول ،من حريق مبنى سكني كاد أن يموت بسبب اختناقه من الدخان.

وأوضح العقيد خالد الجهني،المتحدث الرسمي لمدني المدينة، أن غرفة التحكم والتوجيه تلقت بلاغاً عن حريق في شقة بمبنى سكني بحي البحر، وهرعت إثره الفرق للموقع وعملت على مكافحة الحريق.

وأضاف الجهني، أن الحريق أجهز على غرفة بشقة في الطابق الأول بمبنى مكون من 5 طوابق، لافتاً إلى إخلاء 10 أشخاص من المبنى بصحة جيدة وإنقاذ طفل رضيع يبلغ من العمر شهر ونصف كان يعاني من اختناق وتمت معالجته بالموقع.