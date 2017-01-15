الأمير “متعب بن عبدالله” يتكفل بسداد ديون الشاعر الراحل “مساعد الرشيدي”

متابعات-فجر :

تكفل الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني بسداد ديون الشاعر الفقيد العميد مساعد الرشيدي.

وكان الأمير متعب بن عبدالله قد تقدم المصلين على جنازة الفقيد قبل يومين كما قدم تعازيه ومواساته لأشقاء وأبناء الفقيد وأسرته، مشيداً في ذات الوقت لما قدمه من إخلاص وعطاء في خدمة دينه ومليكه ووطنه، سائلاً الله العلي القدير أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته .

بدوره، قدم فيصل الرشيدي، نجل الشاعر الراحل، شكره للأمير متعب على مبادرته الإنسانية، واهتمامه بتقديم واجب العزاء في أبيه، مشيراً إلى أن ذلك ليس مستغرباً عليه، داعياً الله أن يجعل مبادرته في موازين حسناته.