تصادم جماعي ل 30 سيارة في ألمانيا بسبب سوء الأحوال الجوية

متابعات-فجر :

أدى سوء الأحوال الجوية في شمالى ألمانيا إلى وقوع حادث تصادم جماعي بين مدينتي هامبورج ولوبيك ما أدى إلى وفاة شخص وجرح عدد آخر.

وقال متحدث باسم الشرطة مساء أمس السبت، إن 13 شخصا أصيبوا بجروح من بينهم خمسة أشخاص إصاباتهم خطيرة.

وأضاف المتحدث، أن ما لا يقل عن 26 سيارة وثلاث جرارات بمقطورة وسيارة شحن صغيرة اصطدمت ببعضها البعض، وسبب ذلك فيما يبدو تساقط الثلوج الثقيلة ، ما أدى إلى تكون طبقة ثلجية كبيرة على أرض الطريق السريع كما قال المتحدث.

أدى الحادث إلى وقف السير على الطريق السريع لعدة ساعات بعد الحادث في كلا الاتجاهين. وفي نهاية طابور السيارات المتوقفة وقعت حادثة أخرى بين سيارتين ما أدى إلى جرح شخصين إضافيين وفق بيانات الشرطة.