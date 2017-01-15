مقتل 8 وإصابة العشرات جراء انفجارين في وسط بغداد

متابعات-فجر :

مصرع 8 وأصيب 13 على الأقل في هجومين مساء أمس( السبت)، وسط العاصمة العراقية بغداد. وقال مصدر أمني لسبوتنيك إن سيارة مفخخة انفجرت في منطقة السعدون في حي الكرادة وسط بغداد، مما أدى إلى مقتل 6 وإصابة نحو 13 على الأقل”.

وفي سياق متصل، صرح مصدر بخلية الإعلام الحربي لسبوتنيك إن سيارة مفخخة انفجرت في شارع النضال بحي الكرادة على مقربة من ثلاث وزارات وسط بغداد على مما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة آخرين. وأضاف المصدر أن السيارة “انفجرت على مقربة من وزارات التربية والتعليم والصناعة”.

وكانت عبوة ناسفة قد انفجرت صباح أمس ، في الحي الصناعي لحي ديالي القديم جنوب شرقي بغداد، قد أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح.

وتشهد العاصمة والمناطق العراقية، بين وقت وآخر، تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة تستهدف المدنيين وعناصر في الأجهزة الأمنية بمناطق متفرقة منها، توقع قتلى ومصابين.