بثنائية نظيفة.. الاتحاد يكسب جدة ودياً

متابعات – فجر

كسب الاتحاد لقاءه الودي مع جدة ( الربيع سابقاً ) مساء اليوم السبت على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بنتيجة 2-صفر وسط حضور مميز وملفت من المهاجم ربيع السفياني والذي أحرز الهدف الأولعلى الرغم من أنه شارك في النصف ساعة الاخيرة من مجريات المباراة إذ ظهر بشكل فني رائعة بتقديمه لبعض المهارات الفردية وإزعاج المدفعين وإستحق التصفيق من المدرب التشيلي لويس سييرا، فيما أحرز الهدف الثاني لاعب الوسط الكويتي فهد الانصاري.

وركز مدرب الاتحاد على تطبيق بعض الجمل التكتيكة والزج بعدد من اللاعبين وإختبار جاهزيتهم الفنية للقاء الجمعة المقبل أمام الطائي في كأس الملك وسجل العديد من الملاحظات على اللاعبين خلال مجريات المباراة .