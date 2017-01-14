شرطة الرياض تُطيح بـ5 متهمين امتهنوا سرقة المنازل والمحلات

متابعات – فجر

تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بتوفيق من الله من الايقاع بأربعة مواطنين وسوداني الجنسية، متهمين في ثلاث قضايا منفصلة، تتمثل في اقتحام المنازل وسرقتها، والسطو على المحلات التجارية بعد تكسير أقفالها الخارجية، وجرائم سرقة الصيدليات في ساعات متأخرة من الليل.

كان عدد من مراكز شرطة العاصمة الرياض، قد تلقت عدة بلاغات من مواطنين ومقيمين، تفيد بتعرض عدد من المنازل والمحلات التجارية والصيدليات للاعتداء والسرقة، وقد تجاوزت مجمل قيمة المسروقات مبلغ (مليون وأربعمائة الف ريال).

وأوضحت شرطة الرياض، في بيان لها: أنه نظراً لأهمية تلك الجرائم وخطورة الاسلوب الاجرامي الذي مارسه الجناة فقد أسندت لإدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة، مهمة تشكيل فريق بحث وتحري على درجة عالية من الكفاءة والخبرة لدراسة البلاغات واتخاذ جملة من الاجراءات البحثية الكفيله بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة”.

وتمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي في الواقعة الأولى من ضبط متهمين سعودي وسوداني الجنسية في العقد الثالث من العمر، تورطا في ارتكاب جرائم دخول المنزل والاستيلاء على كل ما تطاله أيديهما بداخلها.

وكان عدد من مراكز الشرطة شمال وغرب العاصمة قد تلقت عدة بلاغات من مواطنين أفادوا عن تعرض منازلهم للسرقة من قبل جناة استولوا على مبالغ مالية ومصوغات ذهبية وأجهزة الكترونية والعبث بمحتويات سياراتهم عليه فقد جرى دراسة تلك البلاغات بدقة واتخاذ جملة من الإجراءات البحثية، أسفرت بفضل الله من القبض على المتهمان في كمين محكم، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على أجزاء من المسروقات المبلغ عنها وبمناقشتهما، أقرا بارتكاب ما نسب إليهما موزعين الادوار فيما بينهما مقتسمين ثمن المسروقات .

وفي الواقعة الثانية تم ضبط متهم سعودي الجنسية في العقد الثالث من العمر، تورط في ارتكاب جرائم سرقة عدد من المحلات التجارية والاستيلاء على صناديق المحاسبة وبطاقات اتصال مسبقة الدفع.

وكان مركز شرطة منفوحة جنوب العاصمة، قد تلقى عدة بلاغات من مواطنين تفيد عن تعرض محلاتهم التجارية لتكسير الأقفال الخارجية في ساعات متأخرة من الليل وسرقة مبالغ مالية منها، وأجهزة المحاسبة ‘‘كاشير‘‘ بما تحوي من نقود وبطاقات اتصال مسبق الدفع.

وخلال فترة وجيزة من تلقي تلك البلاغات، تم اتخاذ جملة من الإجراءات البحثية، أسفرت بتوفيق من الله عن تحديد هوية المتهم والقبض عليه في كمين محكم بعد توافر أدلة تشير لوقوفه خلف تلك الجرائم، وبسماع اقواله اقر بما نسب اليه، وجاءت اقواله مطابقة لما هو مقيد بالسجلات .

وفي الواقعة الثلاثة تم ضبط متهمين سعوديي الجنسية، في العقد الرابع من العمر، تمرسا في سرقة الصيدليات بعد إغلاقها ليلاً والاستيلاء على ما بداخلها من مبالغ مالية، وكان عدد من مراكز الشرطة غرب العاصمة الرياض قد تلقت عدة بلاغات من وافدين عن تعرض الصيدليات التي يعملون بها لتكسير الأقفال الخارجية والواجهات الزجاجية وسرقة مبالغ مالية من داخلها.

وأكدت شرطة الرياض، أنه نظرا لأهمية البلاغات فقد تمت دراستها بدقة واتخاذ جملة من الإجراءات البحثية أثمرت بفضل الله عن القبض على المتهمين وبمناقشتهما اقرا بارتكاب ما نسب اليهما موزعين الادوار فيما بينهما وتقاسم المسروقات ، وجاءت اقوالهما مطابقة لما هو مقيد بالسجلات.

وأوضحت شرطة الرياض، أنه تم التحفظ على الجناة رهن استكمال التحقيق معهم ومعرفة مدى علاقتهم بالقضايا المماثلة وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض ومن ثم تقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما أقدموا عليه من جرائم.