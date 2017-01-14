ودّياً.. الأخضر يسحق كمبوديا بسباعية في أبوظبي

متابعات – فجر

فاز الأخضر السعودي على نظيره الكمبودي بسبعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين مساء اليوم على استاد مدينة الشيخ زايد الرياضية في أبوظبي وذلك ضمن المعسكر الإعدادي الذي يقيمه الأخضر في أبوظبي استعداداً لمرحلة الإياب من تصفيات كأس العالم 2018 حيث ينتظر الأخضر مواجهتين في مارس القادم أمام تايلاند في بانكوك ثم العراق في جدة.

سجل أهداف الأخضر ناصر الشمراني في الدقائق (23)،(28)،(37) ، محمد السهلاوي (49)،(79) ، حسين المقهوي (63) ، عبدالمجيد الرويلي (80)

وبدأ السيد مارفيك بتشكيل مكون من: محمد العويس (حارس) منصور الحربي، أسامة هوساوي، محمد البريك، عبدالفتاح عسيري، عبدالملك الخيبري، ناصر الشمراني، تيسير الجاسم، عبدالمجيد الرويلي، سلمان مؤشر، أحمد عسيري وأجرى السيد مارفيك عدة تغييرات في الشوط الثاني بدخول: وليد عبدالله، حسين المقهوي، حسن معاذ، محمد السهلاوي، نواف العابد وخروج كلاً من: محمد العويس، تيسير الجاسم، عبدالفتاح عسيري، ناصر الشمراني، سلمان مؤشر، عبدالملك الخيبري.