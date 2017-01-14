100 ألف طلب مسبق على نوكيا 6 بالصين خلال يومين

متابعات – فجر :

تقدم أكثر من 100 ألف شخص في الصين وحدها، بطلبات مسبقة للحصول خلال يومين على الهاتف الذكي Nokia 6، الذي أعلنت عنه الشركة الفنلندية قبل 6 أيام.

وتشير الأرقام إلى أن هذا العدد قد تم تسجيله بعد يومين فقط من إطلاق الشركة لهاتفها الجديد في الثامن من يناير الجاري. ويعني الطلب المسبق شراء الجهاز على خلاف التسجيل المسبق الذي لا يعني بالضرورة الشراء.

وقد شارك أكثر من 250 ألف شخص في التسجيل المسبق للحصول على الجهاز الجديد، الذي يصل سعره نحو 250 دولاراً أمريكياً. وهذا الرقم يعني أن هؤلاء أبدوا رغبتهم بشراء الجهاز.

واعتبر خبراء في تسويق الهواتف الذكية تسجيل الشركة100 ألف طلب مسبق خلال يومين فقط من الكشف عن الهاتف الذكي الجديد، مؤشر على عودة قوية لأجهزة نوكيا للمنافسة في السوق.