مجلس النواب الأمريكي يبدأ بإلغاء مشروع أوباما للرعاية الصحية‎

متابعات – فجر :

نجح الأعضاء الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي أمس الجمعة في تمرير إجراء لبدء عملية تفكيك مشروع أوباما للرعاية الصحية على الرغم من مخاوف بشأن عدم وجود بديل جاهز والتكلفة المالية المحتملة لإلغاء قانون التأمين الصحي الذي كان علامة بارزة للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما.

وصوت مجلس النواب بأغلبية 227 صوتا مقابل 198 من أجل إصدار تعليمات للجان بصياغة مسودة تشريع بحلول 27 يناير لتحل محل قانون الرعاية الصحية الذي يشار إليه عادة باسم “أوباما كير”، وكان مجلس الشيوخ قد وافق على نفس الإجراء يوم الخميس الماضي، ولم يؤيد أي عضو من الأعضاء الديمقراطيين هذا الإجراء.

وبهذا التصويت يبدأ الجمهوريون تنفيذ وعدهم بوضع نهاية لمشروع أوباما كير وهو ما كان أيضا أحد الوعود الانتخابية للرئيس المنتخب دونالد ترامب، وغطى قانون أوباما نحو 20 مليون مواطن أمريكي لم يتمتعوا بتأمين صحي من قبل.

وبذل الجمهوريون جهودا قانونية وتشريعية متكررة لإلغاء القانون الذي رأوا أنه يتخطى القدرات الحكومية.