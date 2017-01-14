عبدالأمير يوقع الأحد والتأخير بسبب ” شيك “

مازن الشهري – الرياض – فجر :

اكدت مصادر خاصة لصحيفة “فجر” أن تأخير توقيع اللاعب سعد عبدالأمير جاء بسبب وصول الموافقة على انتقال اللاعب في وقت متأخر مساء الأمس، وكان هناك اتصال جمع بين رئيس القادسية الأستاذ معدي الهاجري ومسؤول الاحتراف بالنادي الأهلي أحمد بامعوضه.

ووافق رئيس القادسية على توقيع اللاعب بشيك ” غير مصدّق ” ومن ثم سافر مسؤول الاحتراف أحمد بامعوضه برفقة الأستاذ وليد معاذ إلى الدمام للتوقيع مع اللاعب وعند وصولهم، اختلف كلام رئيس القادسية بخصوص الشيك وطلب من مسؤول الاحتراف شيك مصدّق لأجل إتمام التوقيع مع اللاعب، وقد تأجل التوقيع إلى يوم الأحد ليصل مندوب القادسية إلى جدة لاستلام الشيك المصدق والتوقيع رسمياً مع اللاعب سعد عبدالأمير