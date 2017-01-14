مصرع قائد طائرة تابعة للقوات التايلاندية أثناء عرض جوي

متابعات-فجر:

تحطمت اليوم السبت، طائرة عسكرية تابعة للقوات التايلاندية، خلال عرض جوي، ما أدى إلى مصرع قائدها.

وسقطت طائرة من طراز JAS 39 Gripen أثناء عرض جوي فوق قاعدة “هات ياي” جنوبي البلاد، بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني للطفولة، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”.

وسقطت الطائرة بعيدًا عن الجماهير التي كانت تتابع العرض، ولقي قائدها مصرعه في الحادث.

وقال المتحدث باسم الحكومة ويراجون سوكوند هاباتي باكيراتشون، في تصريحات صحفية، إن رئيس الوزراء برايوث تشان-أوتشا، قدم تعازيه لأسرة قائد الطائرة.

وتشهد المناطق العسكرية في تايلاند كل عام، بمشاركة شعبية، مهرجانات وعروض بمناسبة الاحتفالات بيوم الطفولة.