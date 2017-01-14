برج خليفة…أطول برج في العالم

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برج خليفة ناطحة سحاب تقع في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة ويعد برج خليفة أعلى بناء شيده الإنسان وأطول برج في العالم بارتفاع 828 مترًا.

بدأ بناؤه في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة في 21 سبتمبر 2004، وتم الانتهاء من الهيكلة الخارجية له في الأول من أكتوبر 2009، وتم افتتاحه رسميًا في 4 يناير 2010، ليصبح البناءَ الأعلى في العالم حالًا بدل برج تايبيه 101 في تايوان والبرج من إنشاء شركةإعمار. هو مبنى من الخرسانة المسلحة . المبنى افتتح في عام 2010، كجزء من تطور جديد يسمى وسط مدينة دبي. وهي مصممة لتكون محور على نطاق واسع، متعدد الاستخدامات. ويقال إن قرار بناء المبنى بناء على قرار الحكومة لتنويع من اقتصاد قائم على النفط، ولدبي كي تكون وجهة عالمية. وكان اسمه في بناء تكريما لحاكم أبو ظبي ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خليفة بن زايد آل نهيان. أبو ظبي وحكومة دولة الإمارات أقرضت دبي على سداد ديونها. المبنى كسر العديد من السجلات الارتفاع.

وقد تم تصميم برج خليفة أدريان سميث ثم من سكيدمور، أوينغز وميريل (SOM)، الذي صمم أيضا برج ويليس ومركز التجارة العالمي 1. وقد تم اختيار شركة هايدر للاستشارات أن يكون المهندس المشرف مع مجموعة NORR للاستشارات الدولية المحدودة اختياره للإشراف على الهندسة المعمارية للمشروع. ويستمد تصميم برج خليفة من نظم تنميط المتجسدة في العمارة الإسلامية، وتتضمن العناصر الثقافية والتاريخية خاصة في المنطقة مثل مئذنة دوامة. تم تصميم الخطة على شكل حرف Y للاستخدام السكني والفندق. ويستخدم النظام الهيكلي الأساسي تدعمها لدعم ارتفاع المبنى، ويهدف النظام الكسوة على تحمل درجات الحرارة في الصيف في دبي. تم تثبيت ما مجموعه 57 مصعدا و 8 سلالم متحركة، مع المصاعد ذات قدرة تتراوح بين 12 و 14 شخصا في المقصورة.