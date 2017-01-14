“النقل “تعتزم مراقبة عمليات تجوال مركبات الأجرة في المدن

متابعات -فجر

قال المتحدث الرسمي لوزارة النقل تركي الطعيمي، أن هيئة النقل تتجه في الفترة القريبة القادمة إلى مراقبة عمليات التجوال لمركبات الأجرة داخل المدن عبر منصة وصل حيث لن يتم تجديد بطاقات تشغيل المركبات الغير فعالة في المنصة، وفي الوقت ذاته الهيئة تبحث مع الجهات المعنية توفير مواقف لمركبات الأجرة.

واوضح الطعيمي إن منع تجوال مركبات الأجرة يمر بعدة مراحل وذلك للوصول للمعدلات المقبولة لاشغال أو تجوال مركبات الأجرة للطرق بدون راكب، ففي المرحلة الأولى حظرت هيئة النقل العام إصدار أو تجديد بطاقات تشغيل مركبات الأجرة إلا بعد ارتباطها بأحد منشات تطبيق توجيه المركبات التي أعلن عنها.

الجدير بالذكر أن هناك 48510 سيارات أجرة في المملكة تم ترخيصها من قبل وزارة النقل، منها 46% انتهت مدة ترخيصها وتعمل بشكل غير نظامي أو تم بيعها من دون إرجاع بطاقة التشغيل للجهة المسؤولة، ويبلغ عدد سيارات الأجرة التي يقودها سعوديون 31596 سيارة، و20036 سيارة منتهية الترخيص وبطاقة التشغيل، وتعمل بطرق غير نظامية، وبعضها تم بيعها في التشليح دون إرجاع الترخيص وبطاقة التشغيل، وأن هناك أكثر من 1345 ترخيص أجرة عامة على مستوى المملكة أغلبها في الرياض وجدة والشرقية منها 526 ترخيصاً منتهياً، كما يوجد 20 ترخيص أجرة خاصة.