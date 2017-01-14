الحكم على أب بالسجن 15 عاماً و1500 جلدة لتحرشه بابنه وابنته القاصرين

متابعات -فجر

عاقبت المحكمة الجزائية بجدة أب بالسجن 15 عاماً مع 1500 جلدة متفرقة، لأب لقيامه بالتحرش بابنه وابنته القاصرين، واستبعدت حد الحرابة لعدم توفر الأدلة الموجبة له.

وتعود أحداث الواقعة ، عندما تقدم الابن (14 عاماً) بشكوى إلى مركز الشرطة زعم فيها أن والده يعتدي عليه وعلى أخته (13 عاماً) بالقوة، فأحيل الطفلان إلى المستشفى لإجراء الكشف الطبي عليهما، فجاءت الفحوص سلبية لأي مظهر اغتصاب جنسي أو اعتداء، مع عدم استبعاد تعرض المذكورين لإيذاء جنسي متكرر على فترات متباعدة.

وذكر مصدر أن الابن قال خلال التحقيقات إنه تعرض للاغتصاب الجنسي من أبيه عدة مرات، أولها كانت قبل خمس سنوات، ومن ثم أخذ يكرر ذلك، فيما قالت الفتاة أن أباها اعتدى عليها عدة مرات وهي نائمة كان أولها قبل سنتين.

وتم إحالة القضية إلى المحكمة، حيث واجه ناظر القضية الأب بأقوال ابنه وابنته، فاعترف على الفور بالتحرش بهما دون اغتصابهما، فتمت المصادقة على ذلك شرعاً، وقررت أغلبية المحكمة أن حد الحرابة لا ينطبق على الوقائع الثابتة بحق الأب، وأمرت بالحكم عليه تعزيراً بالسجن 15 عاماً مع جلده 1500 جلدة تُوزع على 30 دفعة.