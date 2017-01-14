مجلس التعاون الخليجي يدرس الربط الكهربائي وتبادل الطاقة مع شبكة دول شمال افريقيا

متابعات -فجر

اكد الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي أحمد علي الإبراهيم ، ان الهيئة تعمل على دراسة توسعة الربط الكهربائي وتبادل الطاقة مع شبكة دول شمال أفريقيا وشبكة تركيا.

وقال أن الهيئة تسعى خلال 2017 إلى مواصلة تشجيع الدول الأعضاء على التبادل التجاري للطاقة فيما بينهم، والاستفادة من شبكة الربط الكهربائي بشكل أكبر وأكثر فعالية.

وأوضح الإبراهيم أن الهيئة تدرس حاليا إمكانية زيادة سعة شبكة الربط لتعظيم الفوائد منها لصالح الدول الأعضاء.

وأردف أن الهيئة تعمل مع الدول الأعضاء علي زيادة فرص الاستثمار في مجالات توليد الطاقة المتجددة المتوفرة بدول مجلس التعاون مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والاستفادة من تجارب بعض الدول الخليجية في هذا المجال.