الاطاحة بعصابة إفريقية تخصصت في سرقة رعاة المواشي بمكة

متابعات -فجر

القت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة القبض على عصابة من الجنسية الإفريقية؛ عكفت على مداهمة مواقع تربية المواشي، والاعتداء على الرعاة، وسلب ما بحوزتهم من مبالغ نقدية وهواتف الجوالات.

وتوصلت التحريات إلى أن أفراد العصابة يفترقون نهارًا، ويجتمعون ليلاً لمداهمة مواقع المواشي، وتنفيذ جرائمهم. وتوجَّه أفراد العصابة المكونة من ثلاثة أشخاص قبل أيام لأحد المواقع، وقاموا بمداهمته، وتمكنوا من الاعتداء على أحد الرعاة، وطعنه بآلة حادة؛ ما أدى لإصابته، كما سلبوا منه مبلغًا من المال، ثم فروا من الموقع.

و كثفت الجهات الأمنية البحث عنهم، وتم القبض على اثنين من أفراد العصابة، جار البحث عن الجانب الثالث.

وقاموبالتوجَّه الجاني الثالث لأحد مواقع تربية المواشي ليلاً بغية السرقة، وبعد الوصول إليه اتضح أن الموقع به راعيان، وما إن شاهداه حتى تعرفا عليه بأنه أحد أفراد العصابة، وذلك من خلال أوصافه المنتشرة بين مربي المواشي؛ فقبضا عليه.