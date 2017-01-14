التحقيق في محاولة سرقة معرضين للسيارات في تربة

متابعات -فجر

تباشر شرطة محافظة تربة التحقيقات في محاولة سرقة معرضين لبيع وشراء السيارات، في وقت متأخر فجر اليوم بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة.

كان ملاك المعرضين قد تقدموا ببلاغ رسمي لغرفة العمليات المشتركة 911 وفور تلقي البلاغ باشر المختصون في الشرطة مكان الواقعة.

وتعود احداث الواقعة ، تعرض أحد معارض السيارات لكسر الباب الداخلي للمكتب ومن ثم تمكن اللصوص من كسر باب الخزانة والعبث بالأوراق والكمبيالات الموجودة.

وقال مالك أحد المعارض أسامة البقمي أنه بفضل من الله لم يجدوا اللصوص أثناء محاولتهم اليائسة على أي مبالغ مالية داخل المعرض.