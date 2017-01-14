احتراق مدرعة في اشتباكات بين القبائل الحداء والمليشيا الحوثي بذمار

واس _فجر:

اندلعت اشتباكات عنيفة اليوم في منطقة الزاهر والزبيدة بمديرية الحداء التابعة لمحافظة ذمار بين مواطنين وحملة عسكرية تابعة لميلشيا الحوثي وصالح الانقلابية جاءت لاعتقال واختطاف عدداً من ابناء المنطقة. وأوضحت ” وكالة الأنباء اليمنية ” أن مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية سيرت حملة عسكرية اليوم الى منطقة الزهراء لاعتقال عدد من أبناء المنطقة بتهمة ولائهم للشرعية ومشاركة البعض منهم في الجيش بمحافظة مأرب . وأكدت المصادر أن أبناء المنطقة تمكنوا من إحراق مدرعة والسيطرة على سيارتين مسلحتين تابعيتين للمليشيا.