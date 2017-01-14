إدارة “أوباما” تنصح إدارة “ترامب” بالمشاركة في محادثات أستانا

متابعات-فجر :

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية،أمس الجمعة، تأييدها لمشاركة الولايات المتحدة في محادثات أستانا المقررة في الثالث والعشرين من الشهر الحالي، ونصحت إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب بالمشاركة فيها.

وقال مارك تونر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية “لم نتلق دعوة رسمية للمشاركة في الاجتماع” قبل أن يضيف إنه “ليس لدى الحكومة الحالية أي اعتراض” على المشاركة في هذه المحادثات.وتابع تونر “أن الموعد ليس مثالياً، لكننا في حال تلقينا دعوة سنوصي بالتأكيد” بتلبيتها.وأضاف “لسنا مشاركين مباشرة في هذه المبادرة إلا أننا كنا على اتصال وثيق بالروس والأتراك ونشجع إدارة ترامب على مواصلة هذه الجهود”.وتشرف روسيا وتركيا على هذه المحادثات، الأولى من نوعها المتعلقة بالأزمة السورية التي تجري من دون مشاركة مباشرة من الولايات المتحدة.ومن المفترض أن تشكل محادثات آستانا تمهيداً لمفاوضات بين السوريين في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة مقررة في الثامن من فبراير المقبل.وختم تونر قائلاً “إن توصيتنا هي في دعم كل الجهود لضمان تحريك المفاوضات السياسية في جنيف بهدف تعزيز وقف إطلاق النار في سوريا”.