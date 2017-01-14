“محكمة تركية” تأمر باعتقال شخصين صينيين لصلتهما بحادث ملهى إسطنبول

متابعات-فجر :

قالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، أمس (الجمعة)، إن شخصين صينيين من عرق الويجور اعتقلا للاشتباه في صلتهما بحادث إطلاق النار في الملهى الليلي في اسطنبول ليلة رأس السنة.

وأضافت الوكالة أن المشتبه بهما عمر عاصم وأبو العز عبد الحميد أبقيا رهن الحبس الاحتياطي بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية مسلحة وتقديم المساعدة في 39 جريمة قتل.

وقالت السلطات التركية الأسبوع الماضي إنها تعتقد أن الرجل الذي قتل 39 شخصاً في الهجوم على الملهى الليلي في اسطنبول من عرق الويجور.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم وقال إنه جاء انتقاماً من التدخل العسكري التركي في سوريا.

وقالت وكالة أنباء الأناضول إن 35 شخصاً احتجزوا حتى الآن فيما يتعلق بالهجوم. وقالت تقارير وسائل إعلام محلية إن من بين المحتجزين أشخاصاً من عرق الويجور.